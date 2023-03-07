CNN: США оценивают навыки украинских пилотов, чтобы понять, как долго их потребуется обучать управлению F-16

Национальная гвардия BBC штата Аризоны оценивает навыки двух пилотов Украины, чтобы понять, сколько времени займет их обучение полетам на истребителях F-16. В будущем в США могут приехать еще десять украинских пилотов для этой же цели. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника.

По информации CNN, сейчас два украинских пилота проверяют свои навыки в управлении истребителями на симуляторах на военной базе в Аризоне. Один из источников телеканала назвал их поездку «ознакомительным мероприятием. «Это мероприятие позволит нам помочь украинским пилотам стать более эффективными и дать им лучший совет, как развивать собственные возможности. Пилоты не будут летать на каких-либо платформах во время этого мероприятия, но будут использовать симулятор во время своего визита»,— пояснил он.

Источники CNN подчеркнули, что речи о возможной передаче F-16 Украине по-прежнему не идет.

Как отмечает CNN, 162-й истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны специализируется на обучении полетам на истребителях F-16. Военные подразделения проводили обучение по работе с этим типом истребителя для летчиков 25 стран.

25 февраля президент США Джо Байден заявил, что США по-прежнему отказывается передавать Украине истребители F-16. Позже его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал поставки F-16 Украине «вопросом долгосрочной перспективы». 5 марта NBC сообщил, что в США прибыли два украинских пилота для оценки их навыков управления боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16. В ответ на публикацию в Белом доме снова заявили, что не собираются передавать F-16 Украине.

Олеся Павленко