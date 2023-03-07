Белгородские власти ответили на обращение мобилизованных, жаловавшихся на перевод в штурмовую бригаду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о встрече с родственниками мобилизованных жителей региона, которые пожаловались на перевод из территориальной обороны в штурмовую бригаду.

Белгородцы записали видеообращение, в котором рассказали, что были призваны в территориальную оборону области, но в начале марта их перебросили в Донецкую народную республику в штурмовую бригаду.

Один из военнослужащих заявил, что личный состав понес большие потери, так как не был должным образом подготовлен. По его словам, военные билеты у мужчин изъяли. Он подчеркнул, что мобилизованные готовы выполнять боевые задачи только в составе Вооруженных сил РФ.

По данным областных властей, авторы обращения не имеют отношения к региональной добровольной территориальной самообороне и были призваны в рамках частичной мобилизации. В оперштабе подчеркнули, что порядок формирования и расформирования воинских частей и передислокация войск регулируется исключительно Министерством обороны РФ, а не региональными властями.

Тем не менее губернатор Вячеслав Гладков сказал, что на встрече с родственниками военнослужащих постарался их успокоить: «Сегодня отправляю своего представителя к нашим ребятам. Всей информацией будем оперативно делиться со всеми родственниками». Чиновник добавил, что власти сделали все необходимые запросы в Министерство обороны и в военную прокуратуру.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Минобороны заявляло, что в армию были призваны 300 тыс. человек.

Сергей Толмачев, Воронеж