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Коммерсантъ FM
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Pratt & Whitney получила контракт стоимостью $5,2 млрд на поставку двигателей для истребителей F-35

Американский промышленный концерн Pratt & Whitney получил от правительства США крупный контракт на поставку двигателей для новейшего истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. В рамках сделки на сумму около $5,2 млрд компания произведет 278 двигателей F135 с возможностью дополнительного выпуска еще 240 двигателей.

«Этот контракт позволяет нам продолжить поставки ключевого оборудования пятого поколения для истребителей по разумным ценам для налогоплательщиков»,— отметила вице-президент Pratt & Whitney Дженнифер Латка. Сообщается, что к декабрю 2022 года американские военные получили от Pratt & Whitney уже более 1 тыс двигателей F135.

Поставки были приостановлены в декабре после крушения в Техасе во время приемочного теста истребителя с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B. По результатам инцидента государственная комиссия провела расследование, которое длилось несколько недель. В конце февраля власти пришли к выводу, что крушение не было вызвано дефектами двигателя или недостатками его конструкции.

Евгений Хвостик

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