Председатель ФРС Пауэлл заявил о необходимости скорейшего повышения ключевой ставки

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что регулятор столкнется с необходимостью более быстрого и резкого повышения ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Он объяснил это напряженным состоянием рынка труда и высокими инфляционными показателями.

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Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Последние экономические данные оказались жестче, чем ожидалось. Это говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось»,— сказал господин Пауэлл во время выступления в Сенате США (цитата по Reuters).

По словам главы ФРС, США также следует повысить потолок госдолга. «Иначе последствия могут оказаться экстраординарно негативными и привести к длительному вреду»,— считает Джером Пауэлл.

На фоне выступления главы ФРС доллар ускорил рост по отношению к евро. Сейчас стоимость европейской валюты снизилась до €1,0581/$ (по сравнению с €1,0678/$ на прошлом закрытии). Сейчас уровень ключевой ставки ФРС находится в диапазоне 3-3,25%. В сентябре 2022 года она была повышена на 0,75%.