Ульяновцы намерены выйти на митинг с требованием возвращения прямых выборов мэра

Жители Ульяновска намерены выйти на митинг «за возврат прямых выборов мэра Ульяновска». Организатором выступил общественный активист, независимый юрист и правозащитник Константин Толкачев, отмечающий, что он тем самым выражает желание горожан, и «многие уже поддержали инициативу».

Если публичное мероприятие состоится, это будет первый в Ульяновске митинг за три последних года (с начала пандемии коронавируса, когда все публичные мероприятия были запрещены).

В своем уведомлении, направленном в администрацию города, заявитель указал местом проведения сквер «Экран» в центре города (рядом с магазином «Искусство», местный «Гайд-парк», официальное место проведения публичных мероприятий согласно постановлению регионального правительства). Дату для митинга он избрал 14 марта – это день, когда начнется официальный прием заявлений от претендентов на пост главы города.

Сейчас в Ульяновске действует система выборов мэра города депутатами гордумы числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоящей из пяти депутатов гордумы и пяти представителей, назначенных администрацией губернатора. Господин Толкачев считает эту систему «псевдоконкурентными процедурами, которые не смогут заменить прямые выборы». «Мэр города должен нести политическую и личную ответственность перед ульяновцами, поэтому необходимо вернуть настоящие прямые открытые выборы», – считает общественный активист.

По словам господина Толкачева, сотрудники мэрии, принимая уведомление, сказали ему, что «в согласовании все равно будет отказано», ссылаясь при этом на нарушение сроков подачи уведомления (согласно федеральному законодательству, не позднее чем за 10 дней до проведения публичного мероприятия), однако как утверждает заявитель, сроки им «полностью соблюдены».

Он также отмечает, что митинг все равно должен будет состояться, поскольку обозначенный в уведомлении сквер «относится к специально отведенным местам, где уведомление не требуется», а уведомление он направил только в целях обеспечения полной безопасности участников митинга. На митинг от также намерен пригласить лично депутатов гордумы и регионального заксобрания. В случае отказа в согласовании мероприятия он также намерен обжаловать действия мэрии в суде.

Первый заместитель мэра Ульяновска Вадим Андреев ответил «Ъ-Волга», что «заявка поступила и находится на рассмотрении», будет определена ее законность, после чего «в понедельник будет принято решение».

Сергей Титов, Ульяновск