Американские миллениалы накапливают долги рекордными темпами

По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, долговая нагрузка американцев из поколения Y (миллениалы) растет быстрее, чем в остальных возрастных группах населения США. В четвертом квартале 2022 года она увеличилась на рекордные $3,8 трлн. Это на 27% больше, чем в четвертом квартале допандемийного 2019 года.

Эксперты отмечают, что из-за роста долговой нагрузки американские миллениалы все чаще пропускают выплаты по кредитам, например за автомобиль, что негативно сказывается на их кредитной истории. «Мы наблюдаем увеличение так называемого кредитного разрыва — когда более молодые и менее состоятельные заемщики испытывают все большее давление роста стоимости жизни и инфляции, которые опережают их доходы,— сообщил The Wall Street Journal глава кредитно-консалтинговой компании VantageScore Сильвио Таварес.— В то же время мы не видим такого разрыва у более старших и более состоятельных заемщиков».

Аналитики объясняют рост закредитованности миллениалов целым рядом причин. В первую очередь это рост ипотечных ставок, которые увеличиваются вслед за повышением учетной ставки ФРС. Однако эксперты прогнозируют, что ближе к концу года ставки по ипотеке в США могут пойти вниз, что можно использовать для рефинансирования ипотечного займа.

Еще одной причиной роста закредитованности американские наблюдатели называют рост расходов по кредитным картам, уже превысивших допандемийный уровень. Это произошло после того, как во время пандемии потребители, соблюдавшие самоизоляцию, накопили свободные средства. Сразу после завершения локдаунов люди начали усиленно тратить накопленное, но теперь не могут остановиться и стали залезать в долги уже по кредитным картам.

Рост задержек и невыплат по погашению овердрафтов также негативно сказывается на кредитной истории миллениалов, что только повышает для них издержки при обслуживании кредитов.

Евгений Хвостик