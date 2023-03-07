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Коммерсантъ FM
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С туроператоров снимают налог

Что изменится с отменой НДС на поездки по России

Туроператоров освободят от уплаты НДС. Это коснется только тех компаний, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Причем мера должна действовать с 1 января этого года до 30 июня 2027-го, следует из поручения президента Владимира Путина. В нем указано, что изменения в законодательство необходимо внести не позже 1 июня.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Изначально отменить НДС для туроператоров предлагал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отмечал, что они проигрывают конкуренцию онлайн-платформам, которые могут работать по упрощенной схеме налогообложения, в то время как туристические компании вынуждены платить 20% со всей суммы. Из-за этого бизнес нес серьезные издержки, поэтому отмена налога на добавленную стоимость должна упростить жизнь компаниям, отмечает гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский:

Путин поручил освободить туроператоров от НДС до 2027 года

«Эта мера очень существенная и долгожданная, поскольку после отмены в прошлом году НДС для гостиниц туроператоры оказались единственными участниками отрасли, у которых этот налог полноценный. Когда компания формирует турпакеты, у нее возникает оборотный НДС, то есть со всей стоимости сформированного продукта приходится платить налог в размере 20%.

Это касается только крупных туроператоров, работающих на общем режиме налогообложения. Но наличие избыточной нагрузки как раз и не давало агентствам развиваться, сдерживало и расширение ассортимента, и развитие самих компаний на рынке туроператоров, которые исторически работали на выезде, поскольку в таком случае НДС нет. Компании смогут вздохнуть свободнее, туроператоры с выездом начнут переориентироваться на внутренние направления, активно будет расти ассортимент предложений».

Минэкономразвития предложило освободить туроператоров от НДС до 2027 года

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По оценкам Минфина, в случае отмены НДС для туроператоров бюджет может недополучать 3-4 млрд руб. Однако это позволит снизить стоимость путевок для путешественников, что будет активнее стимулировать развитие внутреннего туризма, уверен гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Мы рады, что решение принято. Что можно ждать от цен на туры? Они должны несколько снизиться, по крайней мере, у операторских компаний.

Дисбаланс в налогах — платят не отели, а потребители — вел к тому, что в ряде случаев наши цены были на 4-10% выше, чем если бы турист бронировал гостиницу напрямую. Соответственно, когда мы формировали пакеты, это тоже приводило к диспаритету стоимости. Я бы хотел сказать, что это снизит налоговую нагрузку, но это не совсем так, это просто снимет необоснованную налоговую нагрузку. Отчасти мера улучшит экономику туроператорских компаний, позволит снизить цены на 5-10%.

Мне кажется, здесь важно, что государство дает сигнал о своих приоритетах, о том, что именно это направление туризма считается важнейшим и здесь работать более выгодно».

На фоне ограничений на перелеты за границу россияне стали активно интересоваться внутренними направлениями. Уже сейчас продажи летних туров выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, отмечали в Ассоциации туроператоров России. Самыми востребованными на лето стали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Дагестан. При этом в Российском союзе туриндустрии предупреждали, что в этом году отдых внутри страны может стать дороже на 15% по сравнению с прошлым годом. Хотя турпоток также должен увеличиться — примерно на 10%.

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Владислав Викторов

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