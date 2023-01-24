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Коммерсантъ FM
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Минэкономразвития предложило освободить туроператоров от НДС до 2027 года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России с 1 января 2023 года до 2027 года. Речь идет в том числе о поездках российских граждан и иностранных туристов. Министр финансов Антон Силуанов назвал это предложение справедливым в условиях трудностей, возникших у туроператоров.

Максим Решетников напомнил, что в июне был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц. Он действует до 2027 года. В связи с этим вырос спрос на инвестиции в гостиницы, отметил министр. Прежде НДС обнулили для ж/д и авиаперевозок. Решения приняли в 2015 году и в 2019 году соответственно.

«Туроператоры, которые оптом приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами по-прежнему платят НДС. И получается у них входящий НДС нулевой, а исходящий они должны платить 20% со всей суммы. НДС стал играть роль оборотного налога. И туроператоры начали проигрывать конкуренцию небольшим компаниям на УСН либо платформенным решениям, тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения, и цифровым платформам»,— объяснил Максим Решетников в ходе совещания по развитию внутреннего туризма под председательством президента России Владимира Путина (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Решетников назвал туроператоров системообразующими организациями в туротрасли. В связи с этим он считает, что принятие этой инициативы станет важным шагом вперед.

Антон Силуанов сказал, что сокращение доходной базы в случае принятия этой меры составит порядка 3–4 млрд руб. При этом он подчеркнул, что это решение простимулирует туристический бизнес.

В апреле 2022 года Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству с просьбой обнулить НДС. Туроператоры заявляли, что НДС становится существенной нагрузкой для компаний в непростых условиях рынка. Сейчас туроператоры облагаются налогом 20%. Общественная организация «Опора России» в июне 2022 года сообщала, что обнуление НДС для гостиниц вынудит туроператоров повысить цены на свои услуги. В организации также призвали Антона Силуанова обнулить НДС для туроператоров.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Туроператоры предложили обнуление».

Лусине Баласян

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