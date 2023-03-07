Путин поручил ввести постоянное наблюдение за сейсмоопасными территориями

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях и критически важных объектах повышенной опасности. Перечень поручений сформирован по итогам встречи президента с молодыми учеными 1 декабря 2022 года.

Перечень был утвержден 6 марта. На сайте Кремля он был опубликован сегодня, 7 марта.

Согласно поручению президента, правительству необходимо привлечь к реализации необходимых мер госкорпорации и иные организации, занимающиеся, в частности, поиском и добычей полезных ископаемых. Также поручено реализовать проекты, смягчающие риски последствий ЧС природного и техногенного характера на полуострове Камчатка и острове Сахалин.

Правительство должно предоставить Владимиру Путину доклад до 1 августа. В дальнейшем доклады предоставляются один раз в год.

1 марта голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший землетрясения в Турции, заявил, что в районе Камчатки и Курильских островов в начале марта произойдет мощное землетрясение магнитудой от 7 до 8. При этом в Камчатском филиале Геофизической службы РАН не зафиксировали надежных предвестников землетрясений на Камчатке. 2 марта у Курильских островов произошло два землетрясения — оба с магнитудой 5.

К наиболее сейсмоопасным территориям России, в частности, относятся Курильские острова, Якутия, Сахалин, Камчатка, Алтай, Тыва, Урал. Землетрясения в этих регионах могут происходить раз в 30 лет.

Лусине Баласян