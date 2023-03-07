К концу года средний срок ипотеки может превысить 27 лет

По прогнозу кредитного рейтингового агентства НКР, в середине 2023 года средний срок ипотечного кредита может впервые перевалить за 25 лет, а к концу года превысить 27 лет. Это примерно соответствует половине ожидаемой продолжительности жизни в России после наступления совершеннолетия (54,6 года из 72,6).

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Эксперты также ожидают, что после резкого роста в 2022 году (на 18%, до 3,95 млн руб.) средняя сумма ипотечного займа стабилизируется на уровне около 4 млн руб. Средний ежемесячный платеж может впервые превысить 30 тыс. руб., увеличившись год к году на 12,5%.