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Улюкаев признался, что получает кайф от жизни «среди людей»

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев рассказал, что получает радость от жизни в статусе «частного человека». О буднях на свободе экс-министр, освобожденный в мае 2022 года по УДО, рассказал в интервью Youtube-каналу «Naidi mamonta».

Алексей Улюкаев в 2017 году

Алексей Улюкаев в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Алексей Улюкаев в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Наконец-то почувствовал себя частным человеком. Я прожил довольно длинную жизнь и никогда не был частным. Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя, как все остальные»,— поделился впечатлениями господин Улюкаев.

Экс-министр рассказал, что старается проводить больше времени с близкими. «Мои родители стали совсем старыми и больными. Мои дети выросли, и надо открывать их заново. Нужно каждый раз доказывать свою нужность близким, а, может быть, и нужность миру вокруг меня»,— признался господин Улюкаев.

Алексей Улюкаев стал первым в истории современной России федеральным министром, которого осудили за уголовное преступление. Будучи главой Минэкономразвития, Алексей Улюкаев получил взятку в размере $2 млн в офисе компании «Роснефть». Следствие утверждало, что в такую сумму оценивалась положительная оценка сделки по выкупу «Роснефтью» 50% акций компании «Башнефть».

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам заключения в колонии строго режима и штрафу в 130 млн руб. В апреле Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство бывшего министра об условно-досрочном освобождении. 12 мая 2022 года Алексей Улюкаев вышел на свободу.

Григорий Лейба

Фотогалерея

Как менялся экс-глава Минэкономики Алексей Улюкаев

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Не знаешь, // Зачем играл, зачем пылил // По этой кривенькой дорожке. // К богам стремился. // Только сил // Не рассчитал немножко&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев, 1990-е

Не знаешь, // Зачем играл, зачем пылил // По этой кривенькой дорожке. // К богам стремился. // Только сил // Не рассчитал немножко
На фото: Алексей Улюкаев, 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

2001 год. Слева направо: заместитель министра финансов России Алексей Улюкаев, президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин и заместитель председателя правительства России, министр финансов Алексей Кудрин

2001 год. Слева направо: заместитель министра финансов России Алексей Улюкаев, президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин и заместитель председателя правительства России, министр финансов Алексей Кудрин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

К гадалке не ходи, ходи к меняле: // Смени свое прозренье на везенье, // Пусть повезет, по крайности с рублями, // А то и с избирательностью зренья&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на брифинге «Конкурс управляющих компаний по пенсионным вкладам. Критерии отбора. Кто получит доступ к самым &quot;длинным&quot; деньгам», 2003 год

К гадалке не ходи, ходи к меняле: // Смени свое прозренье на везенье, // Пусть повезет, по крайности с рублями, // А то и с избирательностью зренья
На фото: Алексей Улюкаев на брифинге «Конкурс управляющих компаний по пенсионным вкладам. Критерии отбора. Кто получит доступ к самым "длинным" деньгам», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Баблу и злу внимаем равнодушно, // Добро и бедность вряд ли панацея. // Два полюса — а равно душу душат&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на одной из пресс-конференций, 2003 год

Баблу и злу внимаем равнодушно, // Добро и бедность вряд ли панацея. // Два полюса — а равно душу душат
На фото: Алексей Улюкаев на одной из пресс-конференций, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ты в поле. Ты один. Не воин, // А так — носитель аркебуз. // Ты уваженья не достоин, // Как мелкий чин и пятый туз&lt;br>На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев прибыл на конференцию по государственно-частному партнерству, 2006 год

Ты в поле. Ты один. Не воин, // А так — носитель аркебуз. // Ты уваженья не достоин, // Как мелкий чин и пятый туз
На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев прибыл на конференцию по государственно-частному партнерству, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Все было, прямо скажем, честь по чести // Хвалить — хвалю, а вот ругать не буду&lt;>На фото: Алексей Улюкаев на пресс-конфереции, 2005 год

Все было, прямо скажем, честь по чести // Хвалить — хвалю, а вот ругать не буду<>На фото: Алексей Улюкаев на пресс-конфереции, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Эх, dolce vita. Сладко, Витя? Что ж, Витек // Смотри: родное пепелище // Отсюда попросту убег // Любой кто не хотел быть нищим // Рванул отсюда со всех ног&lt;br>На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев в Галерее искусств Зураба Церетели, 2007 год

Эх, dolce vita. Сладко, Витя? Что ж, Витек // Смотри: родное пепелище // Отсюда попросту убег // Любой кто не хотел быть нищим // Рванул отсюда со всех ног
На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев в Галерее искусств Зураба Церетели, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко

Езжай, мой сын, езжай отсель // На шарике найдешь теперь // Немало мест, где шаг вперед // Необязательно пятьсот // Шагов назад&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на брифинге о будущем российского финансового рынка, 2007 год

Езжай, мой сын, езжай отсель // На шарике найдешь теперь // Немало мест, где шаг вперед // Необязательно пятьсот // Шагов назад
На фото: Алексей Улюкаев на брифинге о будущем российского финансового рынка, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Оказалась жизнь коротка. // Хоть вместила // Две эпохи короткая эта строка // Как две даты над скромной могилой&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на премии «День банкира», 2008 год

Оказалась жизнь коротка. // Хоть вместила // Две эпохи короткая эта строка // Как две даты над скромной могилой
На фото: Алексей Улюкаев на премии «День банкира», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

До бога далеко. Начальство близко. // Мосты уже разведены повсюду, // И жены, утомившись бить посуду, // Сидят устало. Что еще там в списке?&lt;br>На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев перед конференцией «Рынки капитала. Россия на фоне мирового финансового кризиса», 2008 год

До бога далеко. Начальство близко. // Мосты уже разведены повсюду, // И жены, утомившись бить посуду, // Сидят устало. Что еще там в списке?
На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев перед конференцией «Рынки капитала. Россия на фоне мирового финансового кризиса», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2008 год. Президент Ассоциации банков Центральной России Гарегин Тосунян (слева), первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев (в центре) и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

2008 год. Президент Ассоциации банков Центральной России Гарегин Тосунян (слева), первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев (в центре) и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2010 год. Глава Сбербанка России Герман Греф (слева) и первый заместитель председателя Центрального Банка России Алексей Улюкаев

2010 год. Глава Сбербанка России Герман Греф (слева) и первый заместитель председателя Центрального Банка России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Меняю первородство на чечевичную похлебку // И бабу, у которой я не первый&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на конференции «Экономическая политика: 20 лет спустя», 2011 год

Меняю первородство на чечевичную похлебку // И бабу, у которой я не первый
На фото: Алексей Улюкаев на конференции «Экономическая политика: 20 лет спустя», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Привычка — вторая натура, // Дана она свыше иль нет,[...] // Замена ли счастию, вовсе // Пустяшный ли ворох примет, // Дорога, к которой готовился // Ты все свои — сколько там — лет.&lt;br>На фото: министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства, 2014 год

Привычка — вторая натура, // Дана она свыше иль нет,[...] // Замена ли счастию, вовсе // Пустяшный ли ворох примет, // Дорога, к которой готовился // Ты все свои — сколько там — лет.
На фото: министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Хранить всегда» — шутить беспечно // Над каждой выходкой страны? // Она же вечна, вечна, вечна, // Как красноплощадный гранит!&lt;br>На фото: министр экономического развития Алексей Улюкаев после совещания президента с членами правительства, 2014 год

«Хранить всегда» — шутить беспечно // Над каждой выходкой страны? // Она же вечна, вечна, вечна, // Как красноплощадный гранит!
На фото: министр экономического развития Алексей Улюкаев после совещания президента с членами правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Поскольку в плотской жизни я начальник // В духовной полагается аскеза // Я долго обрезался и обрезал//Почти что все&lt;BR>На фото: Алексей Улюкаев на заседании правительства, 2014 год

Поскольку в плотской жизни я начальник // В духовной полагается аскеза // Я долго обрезался и обрезал//Почти что все
На фото: Алексей Улюкаев на заседании правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год. Заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

2014 год. Заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

История — всегда история болезней // И их закономерного финала. // Танцует мотылек над бездной, // Ему все мало&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев перед началом российско-узбекистанских переговоров, 2014 год

История — всегда история болезней // И их закономерного финала. // Танцует мотылек над бездной, // Ему все мало
На фото: Алексей Улюкаев перед началом российско-узбекистанских переговоров, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подобно щуке рыбе фиш // На мир осклабишься из невода // И снова безмятежно спишь: // Ответственности не последует&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев перед заседанием правительства, 2014 год

Подобно щуке рыбе фиш // На мир осклабишься из невода // И снова безмятежно спишь: // Ответственности не последует
На фото: Алексей Улюкаев перед заседанием правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев (слева) и министр финансов России Антон Силуанов

2014 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев (слева) и министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Налетай, подследственный, // На харч богов! — безынтерес... // Мне эти перлы не по средствам. // Мне скучно, бес&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на заседании правительства, 2014 год

Налетай, подследственный, // На харч богов! — безынтерес... // Мне эти перлы не по средствам. // Мне скучно, бес
На фото: Алексей Улюкаев на заседании правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Ну и дела. Ну и дел-то потом начудесили.//Позаводили. Открыли. Да с шуткой, да с песнями.//Раскорчевали — да сами себя поимели.//Доброе дело, Багрицкий, хорошее дело&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев во время заседания правительства, 2015 год

Ну и дела. Ну и дел-то потом начудесили.//Позаводили. Открыли. Да с шуткой, да с песнями.//Раскорчевали — да сами себя поимели.//Доброе дело, Багрицкий, хорошее дело
На фото: Алексей Улюкаев во время заседания правительства, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Отвага — на бумагу // Себя переносить, // Искать родного флага // Негнилостную нить, // Поспорить с медициной, // Могильщиков надуть, / /Оставить что-то сыну, // Пред тем как кануть в муть...&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев в Сколково, 2015 год

Отвага — на бумагу // Себя переносить, // Искать родного флага // Негнилостную нить, // Поспорить с медициной, // Могильщиков надуть, / /Оставить что-то сыну, // Пред тем как кануть в муть...
На фото: Алексей Улюкаев в Сколково, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Страна большая, только глянешь мельком – // И в ступор.&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на саммите БРИКС, 2015 год

Страна большая, только глянешь мельком – // И в ступор.
На фото: Алексей Улюкаев на саммите БРИКС, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев (слева) и и председатель правительства России Дмитрий Медведев

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев (слева) и и председатель правительства России Дмитрий Медведев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

И понимать начинаешь — не сразу, не вдруг — // По зерну разбирая, что хорошо, что плохо: // Тот, кто казался другом, оказался друг, // Тот, кто казался кумиром,— навозной лепехой.&lt;BR>На фото: Алексей Улюкаев на совещании с президентом в Ново-Огарево, 2015 год

И понимать начинаешь — не сразу, не вдруг — // По зерну разбирая, что хорошо, что плохо: // Тот, кто казался другом, оказался друг, // Тот, кто казался кумиром,— навозной лепехой.
На фото: Алексей Улюкаев на совещании с президентом в Ново-Огарево, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последнем акте крикнут: браво! // Отгонорарят чистоганом, // Зачтут за явку. По уставу // Проводят поздно или рано.&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев перед встречей президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 2015 год

В последнем акте крикнут: браво! // Отгонорарят чистоганом, // Зачтут за явку. По уставу // Проводят поздно или рано.
На фото: Алексей Улюкаев перед встречей президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев на заседании правительства

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев на заседании правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

..За этот рассказ надавали бы мне // Сестерциев наши сестрицы. // Но денежки — ёк, только вой при луне // По всем закоулкам столицы&lt;BR>На фото: Алексей Улюкаев во время визита в Казахстан, 2015 год

..За этот рассказ надавали бы мне // Сестерциев наши сестрицы. // Но денежки — ёк, только вой при луне // По всем закоулкам столицы
На фото: Алексей Улюкаев во время визита в Казахстан, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр энергетики России Александр Новак (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев, 2015 год

Министр энергетики России Александр Новак (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мне 33, 44, 55 — // Цифирь легко на прошлое бросаю. // Но главное — мне видится опять // Земля большая, океаны с краю&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на Гайдаровских чтениях, 2015 год

Мне 33, 44, 55 — // Цифирь легко на прошлое бросаю. // Но главное — мне видится опять // Земля большая, океаны с краю
На фото: Алексей Улюкаев на Гайдаровских чтениях, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мне нечем крыть — вся карта бита, // Валеты курят в кулачки. // Самоназвание пиита // Да запотевшие очки — // Вот все следы неумной страсти&lt;bR>На фото: Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства, 2015 год

Мне нечем крыть — вся карта бита, // Валеты курят в кулачки. // Самоназвание пиита // Да запотевшие очки — // Вот все следы неумной страсти
На фото: Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Министр транспорта России Максим Соколов (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

2016 год. Министр транспорта России Максим Соколов (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

При дворе, при Эльсиноре. // Сказка ложь, да в ней донос! // ...Словно шапочка на воре//Светят мириады звезд&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на заседании Кабмина, 2016 год

При дворе, при Эльсиноре. // Сказка ложь, да в ней донос! // ...Словно шапочка на воре//Светят мириады звезд
На фото: Алексей Улюкаев на заседании Кабмина, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вертятся по углам вертухаи: // Big brother watches you. // Из искр возгорается — и затухает // Пламя бескрайней ночью&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на заседании Кабмина, 2016 год

Вертятся по углам вертухаи: // Big brother watches you. // Из искр возгорается — и затухает // Пламя бескрайней ночью
На фото: Алексей Улюкаев на заседании Кабмина, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Председатель правления ОАО «НК &quot;Роснефть&quot;» Игорь Сечин (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

2016 год. Председатель правления ОАО «НК "Роснефть"» Игорь Сечин (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обжалован не может // Быть приговор — там запятую ставь, // Где жребий брошен. Рубикон ничтожен, // Но чрез него ни вскачь уже, ни вплавь&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев на заседании российско-японской рабочей группы по конкретизации плана сотрудничества, 2016 год

Обжалован не может // Быть приговор — там запятую ставь, // Где жребий брошен. Рубикон ничтожен, // Но чрез него ни вскачь уже, ни вплавь
На фото: Алексей Улюкаев на заседании российско-японской рабочей группы по конкретизации плана сотрудничества, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Если игра эта стоит свеч, // То только лишь геморройных, // Если чего и сумели сберечь, // Только рассказы о войнах [...] // Но отчего же так хочется жить, // Хоть и нелепо все это?&lt;br>На фото: Алексей Улюкаев во время заседания правительства России

Если игра эта стоит свеч, // То только лишь геморройных, // Если чего и сумели сберечь, // Только рассказы о войнах [...] // Но отчего же так хочется жить, // Хоть и нелепо все это?
На фото: Алексей Улюкаев во время заседания правительства России

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Алексей Улюкаев перед началом заседания Басманного районного суда по делу о получении взятки

2016 год. Алексей Улюкаев перед началом заседания Басманного районного суда по делу о получении взятки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

2017 год. Бывший глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев на заседании в Замоскворецком суде

2017 год. Бывший глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев на заседании в Замоскворецком суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Так что в казенной фуфайке почти что жарко // Стоять в самый короткий день на плацу. // Вот и настал Новый год, и будут подарки // Даже последнему подлецу &lt;br>На фото: Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде, 2017 год

Так что в казенной фуфайке почти что жарко // Стоять в самый короткий день на плацу. // Вот и настал Новый год, и будут подарки // Даже последнему подлецу
На фото: Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

2018 год. Бывший глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор в Мосгорсуде

2018 год. Бывший глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор в Мосгорсуде

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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Не знаешь, // Зачем играл, зачем пылил // По этой кривенькой дорожке. // К богам стремился. // Только сил // Не рассчитал немножко
На фото: Алексей Улюкаев, 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек»

2001 год. Слева направо: заместитель министра финансов России Алексей Улюкаев, президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин и заместитель председателя правительства России, министр финансов Алексей Кудрин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

К гадалке не ходи, ходи к меняле: // Смени свое прозренье на везенье, // Пусть повезет, по крайности с рублями, // А то и с избирательностью зренья
На фото: Алексей Улюкаев на брифинге «Конкурс управляющих компаний по пенсионным вкладам. Критерии отбора. Кто получит доступ к самым "длинным" деньгам», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Баблу и злу внимаем равнодушно, // Добро и бедность вряд ли панацея. // Два полюса — а равно душу душат
На фото: Алексей Улюкаев на одной из пресс-конференций, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Ты в поле. Ты один. Не воин, // А так — носитель аркебуз. // Ты уваженья не достоин, // Как мелкий чин и пятый туз
На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев прибыл на конференцию по государственно-частному партнерству, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Все было, прямо скажем, честь по чести // Хвалить — хвалю, а вот ругать не буду<>На фото: Алексей Улюкаев на пресс-конфереции, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Эх, dolce vita. Сладко, Витя? Что ж, Витек // Смотри: родное пепелище // Отсюда попросту убег // Любой кто не хотел быть нищим // Рванул отсюда со всех ног
На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев в Галерее искусств Зураба Церетели, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко

Езжай, мой сын, езжай отсель // На шарике найдешь теперь // Немало мест, где шаг вперед // Необязательно пятьсот // Шагов назад
На фото: Алексей Улюкаев на брифинге о будущем российского финансового рынка, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Оказалась жизнь коротка. // Хоть вместила // Две эпохи короткая эта строка // Как две даты над скромной могилой
На фото: Алексей Улюкаев на премии «День банкира», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

До бога далеко. Начальство близко. // Мосты уже разведены повсюду, // И жены, утомившись бить посуду, // Сидят устало. Что еще там в списке?
На фото: зампред ЦБ Алексей Улюкаев перед конференцией «Рынки капитала. Россия на фоне мирового финансового кризиса», 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2008 год. Президент Ассоциации банков Центральной России Гарегин Тосунян (слева), первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев (в центре) и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2010 год. Глава Сбербанка России Герман Греф (слева) и первый заместитель председателя Центрального Банка России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Меняю первородство на чечевичную похлебку // И бабу, у которой я не первый
На фото: Алексей Улюкаев на конференции «Экономическая политика: 20 лет спустя», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Привычка — вторая натура, // Дана она свыше иль нет,[...] // Замена ли счастию, вовсе // Пустяшный ли ворох примет, // Дорога, к которой готовился // Ты все свои — сколько там — лет.
На фото: министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Хранить всегда» — шутить беспечно // Над каждой выходкой страны? // Она же вечна, вечна, вечна, // Как красноплощадный гранит!
На фото: министр экономического развития Алексей Улюкаев после совещания президента с членами правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Поскольку в плотской жизни я начальник // В духовной полагается аскеза // Я долго обрезался и обрезал//Почти что все
На фото: Алексей Улюкаев на заседании правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год. Заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

История — всегда история болезней // И их закономерного финала. // Танцует мотылек над бездной, // Ему все мало
На фото: Алексей Улюкаев перед началом российско-узбекистанских переговоров, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подобно щуке рыбе фиш // На мир осклабишься из невода // И снова безмятежно спишь: // Ответственности не последует
На фото: Алексей Улюкаев перед заседанием правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев (слева) и министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Налетай, подследственный, // На харч богов! — безынтерес... // Мне эти перлы не по средствам. // Мне скучно, бес
На фото: Алексей Улюкаев на заседании правительства, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Ну и дела. Ну и дел-то потом начудесили.//Позаводили. Открыли. Да с шуткой, да с песнями.//Раскорчевали — да сами себя поимели.//Доброе дело, Багрицкий, хорошее дело
На фото: Алексей Улюкаев во время заседания правительства, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Отвага — на бумагу // Себя переносить, // Искать родного флага // Негнилостную нить, // Поспорить с медициной, // Могильщиков надуть, / /Оставить что-то сыну, // Пред тем как кануть в муть...
На фото: Алексей Улюкаев в Сколково, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Страна большая, только глянешь мельком – // И в ступор.
На фото: Алексей Улюкаев на саммите БРИКС, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев (слева) и и председатель правительства России Дмитрий Медведев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

И понимать начинаешь — не сразу, не вдруг — // По зерну разбирая, что хорошо, что плохо: // Тот, кто казался другом, оказался друг, // Тот, кто казался кумиром,— навозной лепехой.
На фото: Алексей Улюкаев на совещании с президентом в Ново-Огарево, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последнем акте крикнут: браво! // Отгонорарят чистоганом, // Зачтут за явку. По уставу // Проводят поздно или рано.
На фото: Алексей Улюкаев перед встречей президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2015 год. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев на заседании правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

..За этот рассказ надавали бы мне // Сестерциев наши сестрицы. // Но денежки — ёк, только вой при луне // По всем закоулкам столицы
На фото: Алексей Улюкаев во время визита в Казахстан, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр энергетики России Александр Новак (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мне 33, 44, 55 — // Цифирь легко на прошлое бросаю. // Но главное — мне видится опять // Земля большая, океаны с краю
На фото: Алексей Улюкаев на Гайдаровских чтениях, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мне нечем крыть — вся карта бита, // Валеты курят в кулачки. // Самоназвание пиита // Да запотевшие очки — // Вот все следы неумной страсти
На фото: Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Министр транспорта России Максим Соколов (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

При дворе, при Эльсиноре. // Сказка ложь, да в ней донос! // ...Словно шапочка на воре//Светят мириады звезд
На фото: Алексей Улюкаев на заседании Кабмина, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вертятся по углам вертухаи: // Big brother watches you. // Из искр возгорается — и затухает // Пламя бескрайней ночью
На фото: Алексей Улюкаев на заседании Кабмина, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Председатель правления ОАО «НК "Роснефть"» Игорь Сечин (слева) и министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обжалован не может // Быть приговор — там запятую ставь, // Где жребий брошен. Рубикон ничтожен, // Но чрез него ни вскачь уже, ни вплавь
На фото: Алексей Улюкаев на заседании российско-японской рабочей группы по конкретизации плана сотрудничества, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Если игра эта стоит свеч, // То только лишь геморройных, // Если чего и сумели сберечь, // Только рассказы о войнах [...] // Но отчего же так хочется жить, // Хоть и нелепо все это?
На фото: Алексей Улюкаев во время заседания правительства России

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2016 год. Алексей Улюкаев перед началом заседания Басманного районного суда по делу о получении взятки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

2017 год. Бывший глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев на заседании в Замоскворецком суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Так что в казенной фуфайке почти что жарко // Стоять в самый короткий день на плацу. // Вот и настал Новый год, и будут подарки // Даже последнему подлецу
На фото: Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

2018 год. Бывший глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор в Мосгорсуде

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

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