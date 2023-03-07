Улюкаев признался, что получает кайф от жизни «среди людей»

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев рассказал, что получает радость от жизни в статусе «частного человека». О буднях на свободе экс-министр, освобожденный в мае 2022 года по УДО, рассказал в интервью Youtube-каналу «Naidi mamonta».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Улюкаев в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Улюкаев в 2017 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Наконец-то почувствовал себя частным человеком. Я прожил довольно длинную жизнь и никогда не был частным. Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя, как все остальные»,— поделился впечатлениями господин Улюкаев.

Экс-министр рассказал, что старается проводить больше времени с близкими. «Мои родители стали совсем старыми и больными. Мои дети выросли, и надо открывать их заново. Нужно каждый раз доказывать свою нужность близким, а, может быть, и нужность миру вокруг меня»,— признался господин Улюкаев.

Алексей Улюкаев стал первым в истории современной России федеральным министром, которого осудили за уголовное преступление. Будучи главой Минэкономразвития, Алексей Улюкаев получил взятку в размере $2 млн в офисе компании «Роснефть». Следствие утверждало, что в такую сумму оценивалась положительная оценка сделки по выкупу «Роснефтью» 50% акций компании «Башнефть».

В декабре 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам заключения в колонии строго режима и штрафу в 130 млн руб. В апреле Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство бывшего министра об условно-досрочном освобождении. 12 мая 2022 года Алексей Улюкаев вышел на свободу.

Григорий Лейба