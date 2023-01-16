«Мир Суприм» оставят на комиссии

В этом году платежная система (ПС) «Мир» проводит программу по существенному снижению комиссий для целого ряда сегментов торговли и услуг. По ряду из них она установлена на минимальном уровне 0,5%, близком к тарифу системы быстрых платежей (СБП). Одновременно из-под действия спецпрограммы выведена премиальная карта «Мир Суприм», комиссия по которой осталась на максимальном уровне. Эксперты считают, что политика платежной системы подтолкнет банки к более активному продвижению именно этой карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 января Национальная система платежных карт (НСПК) заметно снизила сразу по нескольким категориям торгово-сервисных предприятий (ТСП) межбанковскую комиссию, которую банк-эквайер платит банку эмитенту (интерчейндж) при расчете картами «Мир».

Так, для предприятий общепита при сумме операции до 1 тыс. руб. она составит 0,5%, а свыше 1 тыс. руб.— 1,65% (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года). Кроме того, от 0,8% до 1% интерчейндж стал для ряда категорий ТСП, среди которых услуги связи (МСС-код 4814), авиа- (3000–3350, 4511) и железнодорожные (4112) перевозки, одежда (5641, 5651, 5691, 5699), детские игрушки (5945) и разнообразные товары для дома и ремонта (5200, 5261, 5712). В размере 1,4% комиссия определена для продовольственных товаров — супермаркеты и универсамы (5411) и другие продовольственные магазины (5422, 5441, 5451, 5462, 5499).

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, эта модификация тарифов — один из шагов в направлении «правильного позиционирования» карт «Мир» и СБП. «Стандартные дебетовые и расчетные карты с низким и потенциально стремящимся к нулю интерчейнджем сближаются по экономической модели с СБП, когда обеспечение клиентской лояльности переносится на ТСП»,— поясняет он.

По данным «Интерфакса», на 1 декабря 2022 года было выдано более 170 млн карт «Мир». В 2022 году банки выдали почти 60 млн карт. По итогам третьего квартала 2022 года ПС «Мир» стала самой крупной по объемам трансакций, ее доля в общем объеме платежей за товары и услуги составила 38,8%.

Но в программе по снижению интерчейнджа есть одно заметное исключение — новые комиссии не действуют для карт «Мир Суприм». Эта карта является единственным премиальным продуктом платежной системы «Мир», и по ней комиссия осталась на максимальном уровне — 2,35%.

Как рассказал “Ъ” источник на банковском рынке, в НСПК объясняют выведение карт «Мир Суприм» из-под действия спецпрограмм двумя соображениями. Во-первых, сама премиальная карта достаточно дорогая и для банков, и для клиентов, чтобы была возможность ее развивать и продвигать на рынок необходимо дать банкам возможность на ней зарабатывать. Во-вторых, заканчивается программа повышенного кэшбэка (5%) по картам «Мир Суприм» в категории ресторанов. По словам собеседника “Ъ”, саму программу планируется продолжить, но категорию НСПК намерена поменять. Исключение же карты «Мир Суприм» из акций по сниженному интерчейнджу дает возможность выбрать любую популярную категорию ТСП, для которых можно будет ввести повышенный кэшбэк.

В то же время, по мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, премиальность карты прежде всего определяется компонентами, которые формируются ПС, такими как консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы, страховки и т .д. «Эти расходы покрываются не за счет интерчейнджа, а за счет инвестиций оператора ПС, так это будет доступно любому банку-эмитенту»,— поясняет он. Сегодня же, по словам эксперта, премиальные продукты в основном финансируются банками, что делает их ограниченными в использовании, поскольку для одного банка проблематично установить особые условия только для своих карт. При таком высоком интерчейндже для карт «Мир Суприм», по его мнению, многие банки будут стараться продвигать именно этот продукт, который будет приносить эмитенту максимальный доход, но отнюдь не обязательно какие-то привилегии держателям.

Похожая история уже происходила с премиальными картами международных платежных систем — интерчейндж по ним в какой-то момент был существенно выше, чем по обычным картам, и ряд крупных банков перевели почти всю свою эмиссию на платиновые карты. По словам участников рынка, в результате банки некоторое время получали повышенный интерчейндж, но сама карта перестала быть элитной.

Максим Буйлов