В 2022 году производства вина на Дону увеличилось на 80%

В прошлом году на территории Ростовской области было произведено на 80% больше винодельческой продукции, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона. На 21% также увеличился и рост розничных продаж донской винодельческой продукции.

Рост выпуска вина связан с двукратным увеличением объема валового сбора винограда (10 тыс. т) в прошлом году по отношению к предыдущему году. Также вдвое выросло производство виноматериалов — 1,1 млн декалитров по итогам 2022 года.

«В текущем году на стимулирование развития виноградарства в Ростовской области планируется направить из федерального и областного бюджетов более 61 млн руб.», — цитирует пресс-служба правительства Ростовской области заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

Анастасия Назарова