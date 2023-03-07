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Коммерсантъ FM
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Лукашенко назвал Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме Мачулищи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев бросил Минску вызов попыткой диверсии в отношении российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Вместе с тем он отметил, что этими действиями Киев не сможет втянуть Минск в военные действия. Господин Лукашенко обвинил в проведении операции службу безопасности Украины и назвал президента Владимира Зеленского гнидой. Украина не брала на себя ответственность за произошедшее.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент»,— сказал господин Лукашенко во время вручения госнаград (цитата по БЕЛТА).

Белорусский президент отметил, что Киев ранее предлагал заключить пакт о ненападении. «На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". "Нет, давайте подпишем договор под покровительством ООН, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен»,— добавил господин Лукашенко. Он вместе с тем отметил, что Минск не хочет быть втянут в военные действия, хотя, по его мнению, Украина хочет этого «по команде американцев». «Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь»,— сказал господин Лукашенко.

О взрывах стало известно в конце февраля. Тогда белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что пострадали передняя и центральная части А-50 с бортовым номером 42, а также его авионика и радиолокационная антенна. 1 марта Минобороны Белоруссии опубликовало видео с целым самолетом А-50 с бортовым номером 43.

Только сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко объяснил версию Минска о произошедшем. Для попытки диверсии якобы использовались беспилотники. На территорию Белоруссии попал человек с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге и жил в Крыму, был завербован украинскими спецслужбами в 2014 году. Как утверждает Минск, он и его пособники задержаны. По словам господина Лукашенко, самолет не получил значительных повреждений.

Леонид Уварчев

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