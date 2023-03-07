Большинство считает, что у мужчин и женщин в России равные права и возможности

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство (61%) россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. При этом 20 лет назад позицию, что в стране достигнуто гендерное равенство, разделял каждый второй опрошенный.

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Следует добавить, что взгляды женщин и мужчин немного расходятся. 17% респондентов мужского пола считают, что у женщин даже больше прав, чем у них, 15% — что меньше. Среди самих женщин, наоборот, лишь 7% считают, что у них больше прав, а 31% — что меньше.

На вопрос, кто является лучшим работником, респонденты до сих пор чаще выбирают мужчин (41% против 7% ответов в пользу женщин). В вопросе о том, кто лучший родитель, наоборот, женщины обходят мужчин (26% против 2%). Хотя и в том и другом случае большинство отвечает, что и те и другие в равной степени (47% — руководители, 66% — родители).