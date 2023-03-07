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Коммерсантъ FM
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Швейцария нарастила экспорт военной продукции почти на треть

Совокупный объем экспорта швейцарской военной продукции в 2022 году составил 955 млн швейцарских франков, сообщил Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). За год показатель вырос на 29%.

Швейцарские компании экспортировали (с разрешения SECO) в 60 стран. Крупнейшим заказчиком в 2022 оказался Катар (213,4 млн). За ним следуют Дания (136 млн), Германия (131,7 млн), Саудовская Аравия (111 млн) и США (61,5 млн).

В числе ключевых статей оборонного экспорта Швейцарии: бронетехника (26,5% от всего объема), боеприпасы и компоненты боеприпасов (24,8%), вооружения всех калибров (18,2%), системы управления огнем (16,8%), стрелковое оружие (5,4%) и компоненты боевых самолетов (4,8%).

Крупнейшими контрактами за год в отрасли стали поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Катар, колесной бронетехники в Ботсвану и Данию, запчастей для ЗРК в Саудовскую Аравию, боеприпасов и компонентов боеприпасов в Германию.

Помимо этого, в SECO зафиксировали незначительный рост количество разрешений для спецтоваров военного назначения. К последним относятся системы защиты от торпед и беспилотников, оборудование для разминирования, средства защиты от РХБ и баллистические средства защиты.

В ведомстве напомнили, что Швейцария с 2014 года применяет закон о нейтралитете в вопросе поставок вооружений Украине или России. Норма применяется и после начала военной операции РФ. «В соответствии с законом о нейтралитете Швейцария не может одобрить запрос на передачу военной техники швейцарского происхождения на Украине, пока та участвует в международном вооруженном конфликте»,— подчеркнули в SECO.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швейцария отказалась от традиционной политики нейтралитета, поскольку однозначно поддержала украинскую сторону. В связи с этим Берн не может претендовать на роль посредника между Россией и Украиной, полагают в российском МИДе. До этого Швейцария присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты и к девятому пакету санкций Евросоюза против РФ.

Григорий Лейба

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