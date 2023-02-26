Мария Захарова перечислила случаи нарушения Швейцарией принципов нейтралитета

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швейцария отказалась от традиционной политики нейтралитета, однозначно поддерживая украинскую сторону. Ранее госпожа Захарова говорила, что в связи с подобной позицией Берна он не может предоставлять площадку для мирных переговоров по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Несмотря на более чем двухвековой опыт реализации политики внешнего нейтралитета, после начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине Берн отказался от традиционной для себя нейтральности и однозначно выступил с поддержкой киевского неонацистского режима»,— написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Среди мер поддержки Швейцарии представитель российского МИДа перечислила осуждение России, присоединение к санкциями Евросоюза, блокировку активов россиян, запрет на оказание услуг правительству РФ, обучение военнослужащих инженерных войск Украины. «И еще много всего, что в Берне не считают отходом от нейтралитета, но логика подсказывает обратное»,— заключила госпожа Захарова.

Накануне, 25 февраля, Мария Захарова заявила, что Швейцария потеряла статус нейтралитета, а значит не может выступать посредником в российско-украинском конфликте, включая предоставление своей площадки для переговоров сторон.

Так она отреагировала на сообщения о переговорах по Украине, которые проходят в Женеве. Об этом 23 февраля сообщал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он говорил, что переговоры «не на самом высоком уровне» проходят «в обстановке максимальной осмотрительности».

На следующий день, 24 февраля, помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что ему неизвестно о каких-либо переговорах по Украине. Господин Мединский представлял российскую делегацию на переговорах по Украине весной 2022 года в Стамбуле.

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Лусине Баласян