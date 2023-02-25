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Коммерсантъ FM
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Захарова: Швейцария больше не может претендовать на роль посредника между Украиной и Россией

Представитель МИД РФ Мария Захарова не подтвердила информацию о переговорах по Украине, которые проходят в Женеве. При этом она подчеркнула, что Швейцария потеряла статус нейтралитета и не может выступать посредником в российско-украинском конфликте. Ранее о переговорах по Украине сообщали в швейцарском МИДе.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки»,— сказала Мария Захарова журналистам, ее слова приводится на сайте МИДа.

23 февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве «в обстановке максимальной осмотрительности» проходят переговоры по Украине. Он не сказал, кто участвует в переговорах, однако уточнил, что они проходят «не на самом высоком уровне».

На следующий день помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что ему неизвестно о каких-либо переговорах по Украине. Господин Мединский представлял российскую делегацию на переговорах по Украине весной 2022 года в Стамбуле.

Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты, к санкциям Евросоюза, а также заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд франков (приблизительно $7,94 млрд).

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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