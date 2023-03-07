Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как прошли Международные зимние фестивали искусств в Москве и Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В предпоследний день зимы, 27 февраля, завершился своеобразный музыкальный мультижанровый марафон под артистическим руководством Юрия Башмета. Он вместил сразу два Международных зимних фестиваля искусств — московский, четвертый по счету, и сочинский, уже 16-й, старейший в линейке башметовских фестивалей.

Полтора месяца почти непрерывных вечеров классической, народной и джазовой музыки, литературно-художественных спектаклей, балета и оперы, танцев. Занятия многочисленных школ, академий и прочих «курсов повышения качества» как в собственно исполнительской области, так и в соседних сферах: журналистике, продюсерства, руководства концертными и филармоническими организациями. Что касается обучающей программы, то это непременная часть сочинских активностей (кстати, вспомним, что именно в этом городе родился замысел создания Всероссийского юношеского симфонического оркестра, которому в этом году уже 11 лет).

Перед окончанием программы о нынешнем, очень непростом сезоне я поговорил с Дмитрием Гринченко, директором «Русского концертного агентства», которое проводит все эти фестивали:

«По поводу сложных лет, у нас было до этого два года пандемии, у нас были годы, когда постоянно шла подготовка к проведению зимней Олимпиады в Сочи. Кроме того, у нас был очень непростой год непосредственно во время проведения Игр, и все были уверены, что в 2014-м мы фестиваль закончим, потому что Олимпиада прошла. Пришлось менять взгляд людей на то, что и зачем мы здесь делаем. Поэтому простых сезонов я и не припомню».

Фестивали действительно получились международными: вечера кубинского джаза и индийского балета, дирижеры и педагоги из Европы, солисты из Китая и Тайваня. А главное, с моей точки зрения, — количество российских звезд, которое зашкаливало. Назову только тех, кого сочинская публика встречала, особенно неистово бисируя: Ильдар Абдразаков с новой программой, посвященной юбилею Ф.И. Шаляпина, и Теодор Курентзис и его оркестр MusicAeterna с новой программой по П.И. Чайковскому, которую Тео покажет летом и в Перми.

И, кстати, о публике — таких аншлагов на всех без исключения выступлениях в Сочи я еще не видывал.