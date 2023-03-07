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Коммерсантъ FM
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Минобороны в рамках увеличения численности армии наберет 18 тысяч слушателей и курсантов в 2023 году

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что поэтапное увеличение численности российской армии предполагает подготовку большего числа офицерских кадров. В 2023 году военным образовательным учреждениям нужно принять около 18 тыс. «мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов». Известно, что в 2021 году Минобороны планировало зачислить в вузы больше 12,5 тыс. курсантов.

Господин Шойгу на селекторном совещании рассказал, что в военных учебных заведениях идет подготовка по 280 специальностям. «Как показывает практика, наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Возрос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники»,— сказал министр. Его выступление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Президент Владимир Путин с 2023 года увеличил штатную численность вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек, до 2,04 млн (1,15 млн — военнослужащие). Минобороны сообщало, что ими будут укомплектованы новые воинские формирования. Сергей Шойгу осенью 2022 года объяснял решение действиями западных стран.

Леонид Уварчев

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