Фестиваль «Шолоховская весна» признан одним из пяти национальных событий года в России

Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» вошел в топ-50 лучших событий России по версии Национального календаря России и удостоен наивысшей награды конкурса — статуса национального события года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фестиваль проходит ежегодно в ст. Вешенской в Ростовской области и приурочен ко дню рождения писателя Михаила Шолохова. На праздник приезжает около 100 тыс. человек, увлеченных культурой и искусством казаков. В 2023 году фестиваль пройдет с 26 по 28 мая.
Также в число 50-ти лучших событий года по версии Национального календаря России входит фестиваль «Осада Азова 1641 года», который также проходит ежегодно. Важнейшая часть праздника — это масштабная историческая реконструкция событий российской истории XVII века.