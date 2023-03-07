Фестиваль «Шолоховская весна» признан одним из пяти национальных событий года в России

Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» вошел в топ-50 лучших событий России по версии Национального календаря России и удостоен наивысшей награды конкурса — статуса национального события года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ансамбль «Алания» из Северной Осетии на «Шолоховской весне» Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника Михаила Шолохова Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника Михаила Шолохова Фестиваль «Осада Азова» Фото: пресс-служба государственного Азовского музея-заповедника Реконструкция на фестивале «Осада Азова» Фото: пресс-служба государственного Азовского музея-заповедника Следующая фотография 1 / 4 Ансамбль «Алания» из Северной Осетии на «Шолоховской весне» Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника Михаила Шолохова Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника Михаила Шолохова Фестиваль «Осада Азова» Фото: пресс-служба государственного Азовского музея-заповедника Реконструкция на фестивале «Осада Азова» Фото: пресс-служба государственного Азовского музея-заповедника

Фестиваль проходит ежегодно в ст. Вешенской в Ростовской области и приурочен ко дню рождения писателя Михаила Шолохова. На праздник приезжает около 100 тыс. человек, увлеченных культурой и искусством казаков. В 2023 году фестиваль пройдет с 26 по 28 мая.

Также в число 50-ти лучших событий года по версии Национального календаря России входит фестиваль «Осада Азова 1641 года», который также проходит ежегодно. Важнейшая часть праздника — это масштабная историческая реконструкция событий российской истории XVII века.

Анастасия Назарова