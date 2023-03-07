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Коммерсантъ FM
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Вина из российского винограда получат спецмарку «Вино России»

Для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Эти марки будут на продукции, которая произведена из винограда, выращенного в России, и «соответствует всем стандартам качества виноделия». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Минфин сообщил, что главная цель нововведений — «добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках». Марку получат производители, входящие в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердившие российское происхождение винограда. В частности, знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные». Их будут наклеивать на бутылки вне зависимости от их объема.

По данным Роскачества, изменение потребительских предпочтений и возможность занять часть доли импорта стимулируют производство игристых вин категории брют в России. В 2022 году выпуск таких напитков вырос более чем на 40%, что привело к сокращению доли полусладких игристых вин. Дополнительный спрос на местный брют может обеспечить рост цен на иностранные вина.

Подробности — в материале «Ъ» «Виноделы сушат игристое».

Лаура Кеффер

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