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Коммерсантъ FM
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Банки в 2022 году зарезервировали под дополнительные убытки 1,1 трлн рублей

Российские банки в 2022 году создали резервы в размере 1,1 трлн руб. не под прогнозируемые кредитные убытки по кредитам корпоративным и розничным заемщикам, а под иные активы, следует из аналитического обзора Банка России. Это почти в шесть раз больше, чем за 2021 год, когда объем резервов был равен 186 млрд руб., и более чем в 3,5 превышает показатели 2020 года (305 млрд руб.).

В материалах Центробанка отмечается, что в основном это были резервы по межбанковским кредитам нерезидентов, неполученным платежам по евробондам и вложениям в иностранные дочерние компании.

Наибольший объем средств российские кредитные организации зарезервировали не под ожидаемые кредитные убытки в четвертом квартале 2022 года — 334 млрд руб. В третьем квартале было зарезервировано 263 млрд руб., во втором — 261 млрд руб., в первом — 241 млрд руб.

За прошедший год финансовый результат по сектору был неравномерен, и отдельные банки понесли серьезные убытки, отметил регулятор. Основные потери пришлись на первое полугодие, тогда 89 кредитных организаций (57% активов банковского сектора) были убыточны. Однако по итогам 2022 года на прибыльные банки приходилось уже около 78% активов.

Регулятор ожидает, что в 2023 году «при отсутствии новых потрясений» банковский сектор заработает свыше 1 трлн руб. Тем не менее это значительно ниже результата 2021 года (2,4 трлн руб.). «По нашим оценкам, расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом значительного объема реструктурированных кредитов и постепенного вызревания проблем»,— отмечается в анализе.

О том, что прибыль банковского сектора в 2023 году окажется выше 1 трлн руб., 2 февраля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, средства населения в кредитных организациях увеличатся год к году более чем на 7%.

Подробнее о прогнозе Банка России — в материале «Резервы прибыли».

Милена Костерева

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