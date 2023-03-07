Депутат Госдумы Новичков попросил Минюст ликвидировать «Яблоко»

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — за правду») предложил Минюсту рассмотреть возможность ликвидации «Яблока» из-за предвыборной программы партии и публичных выступлений политиков. По мнению господина Новичкова, в политических целях и действиях «Яблока» «возможно наличие признаков экстремистской деятельности». Письмо депутата к министру юстиции Константину Чуйченко приводит RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Новичков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николай Новичков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В документе Николай Новичков критикует позицию «Яблока» по присоединению Россией новых регионов, а также в отношении российских вооруженных сил и целей военной операции на Украине. Среди прочего он упоминает призыв «передать Донбасс под полный контроль Украины», что, по мнению депутата, может «содействовать продолжению насилия в новых российских регионах».

«По сути, программные положения партии, вероятно, следует рассматривать как проявление политического терроризма»,— говорится в письме.

С начала военной операции четыре члена «Яблока» стали обвиняемыми по уголовным делам, связанным с военной операцией (по статьям о фейках об армии и о дискредитации). 10 активистов партии отбыли административные аресты, было проведено 22 обыска, в отношении 32 членов партии составлено 40 протоколов о дискредитации, сумма штрафов превысила 2 млн руб. Статистика приводится на сайте «Яблока». Партия отмечает, что выступает за мир между Россией и Украиной.

Сегодня, 7 марта, фракция партии «Яблоко» сообщила, что внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления об амнистии, предполагающий прекращение дел по ст. 207.3 (фейки об армии), 280.3 (дискредитация вооруженных сил), 284.2 (призывы к санкциям против России) УК РФ.

Леонид Уварчев