Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Госдумы Новичков попросил Минюст ликвидировать «Яблоко»

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — за правду») предложил Минюсту рассмотреть возможность ликвидации «Яблока» из-за предвыборной программы партии и публичных выступлений политиков. По мнению господина Новичкова, в политических целях и действиях «Яблока» «возможно наличие признаков экстремистской деятельности». Письмо депутата к министру юстиции Константину Чуйченко приводит RTVI.

Николай Новичков

Николай Новичков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Николай Новичков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В документе Николай Новичков критикует позицию «Яблока» по присоединению Россией новых регионов, а также в отношении российских вооруженных сил и целей военной операции на Украине. Среди прочего он упоминает призыв «передать Донбасс под полный контроль Украины», что, по мнению депутата, может «содействовать продолжению насилия в новых российских регионах».

«По сути, программные положения партии, вероятно, следует рассматривать как проявление политического терроризма»,— говорится в письме.

С начала военной операции четыре члена «Яблока» стали обвиняемыми по уголовным делам, связанным с военной операцией (по статьям о фейках об армии и о дискредитации). 10 активистов партии отбыли административные аресты, было проведено 22 обыска, в отношении 32 членов партии составлено 40 протоколов о дискредитации, сумма штрафов превысила 2 млн руб. Статистика приводится на сайте «Яблока». Партия отмечает, что выступает за мир между Россией и Украиной.

Сегодня, 7 марта, фракция партии «Яблоко» сообщила, что внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления об амнистии, предполагающий прекращение дел по ст. 207.3 (фейки об армии), 280.3 (дискредитация вооруженных сил), 284.2 (призывы к санкциям против России) УК РФ.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...