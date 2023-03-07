В отношении строителя портовых сооружений из Темрюка ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Краснодарского края 6 марта ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Кубанская судоходная компания», предприятие с 2016 года занимается строительством портовых сооружений в Темрюке. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Временным управляющим утвержден Дмитрий Щербаков. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве компании назначено на 6 сентября 2023 года.

С заявлением о признании ООО «Кубанская судоходная компания» банкротом в Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2022 года обратился индивидуальный предприниматель Михаил Быковский. Сумма его требований к компании в материалах дела не указана. В качестве третьего лица в деле суд привлек ИФНС по Темрюкскому району Краснодарского края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубанская судоходная компания» зарегистрировано в Темрюке в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство портовых сооружений. Учредителем предприятия является Олег Степин. Кредиторская задолженность компании в 2019 году составляла 1,3 млн руб., совокупный долг — 8,7 млн руб. Финансовые данные общества за последние пять лет в системе не опубликованы.

Тат Гаспарян

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