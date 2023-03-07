В Омске арестованы мошенники, выдающие себя за сотрудников газовой службы

По ходатайству следствия омский суд заключил под стражу двух мужчин, которые под предлогом замены газового оборудования похищали денежные средства граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По информации полиции, одной из потерпевших стала 85-летняя жительница Ленинского округа Омска. Установлено, что к пожилой женщине под видом работников газовой службы пришли двое молодых мужчин. Они демонтировали счетчик под предлогом того, что у него истек срок службы. Ненужная замена оборудования стоила пенсионерке почти 12 тыс. руб. Омичка вызывала стражей порядка.

Выяснилось, что после произведенных злоумышленниками работ произошла утечка газа. Избежать трагедии удалось, так как полицейские, прибывшие по сигналу, вызвали аварийную газовую службу.

Подозреваемых задержали, у одного из них изъяли удостоверение работника несуществующей фирмы ООО «Горгаз – Бытгаз», которое он предъявил потерпевшей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В прокуратуре Омской области сообщили, что установлена причастность задержанных к 16 аналогичным преступлениям.

Как писал «Ъ», 10 феврале в Новосибирске правоохранители задержали двух жителей Омской области 25-летнего Евгения Кавуна и 45-летнюю Ирину Урбах, которые, представляясь сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования в квартирах, не имея необходимых познаний и допуска на выполнение соответствующих работ. По версии следствия, в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Линейная Новосибирска, где они заменили оборудование, 9 февраля произошла утечка газа и взрыв, унесший жизни 15 человек.

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Илья Николаев