«Кракен» обнаружен в половине проб на ковид в Красноярском крае

Штамм коронавируса «кракен» выявлен почти в 50% исследованных проб на COVID-19 в Красноярском крае. В целом по региону, регистрируется снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил сегодня руководитель Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

«На прошлой неделе по сравнению с предыдущей количество диагнозов COVID-19 уменьшилось практически на 20%», - прокомментировал глава ведомства в своем Telegram-канале. Диагноз грипп или ОРВИ был поставлен 13525 жителям края.

Первый заболевший с новым штаммом коронавируса, получившим название «кракен», в Красноярском крае был зарегистрирован в начале февраля 2023 года. Случай инфицирования был выявлен у 33-летней жительницы региона.

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Лолита Белова