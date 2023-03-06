6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды

Из-за аварии на теплотрассе свыше 6 тыс. жителей 23 домов во Владивостоке остались без отопления и горячей воды. Сейчас в городе около 2 градусов тепла.

«В 9:00 (02:00.— "Ъ") 6 марта в связи с порывом на участке теплотрассы в районе дома 104 по Океанскому проспекту во Владивостоке без коммунальных услуг остались более 6 тысяч жителей 23 домов по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, улицах Некрасовской и Отлогой»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморского края, цитируемого «РИА Новости».

Во Владивостоке регулярно происходят аварии на теплосетях, приводящих к массовым отключениям отопления. 15 февраля из-за двух аварий на коммунальных сетях без отопления остались 4 тыс. жителей города, 8 декабря 2022 года последствия аварии затронули 127 домов.