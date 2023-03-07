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Коммерсантъ FM
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Из бюджета Приморья на нужды спецоперации потрачено 4 млрд рублей

Приморский край направил на закупку снаряжения и оборудования для участников специальной военной операции (СВО) РФ на Украины, а также на меры их социальной поддержки более 4 млрд руб. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Непосредственно на саму поддержку у нас ушло где-то 2,2 млрд руб. — это приобретение снаряжения, оборудования. Но есть еще и различные материальные выплаты, это тоже где-то такая же сумма. Всего более 4 млрд руб. у нас уже ушло до 10 января. И такая поддержка продолжается»,— цитирует господина Кожемяко пресс-служба правительства Приморья со ссылкой на его интервью ТАСС.

Представитель региональной исполнительной власти пояснил «Ъ», что из общей суммы расходов на нужды СВО около 4 млрд руб. потрачены из краевого бюджета, остальная часть — пожертвования от граждан и компаний.

Олег Кожемяко отметил, что в Приморье мобилизованные и члены их семей освобождены от начисления пени за услуги ЖКХ и капремонт, раз в год они могут воспользоваться социальной выплатой на санаторно-курортное лечение, также осуществляются единовременные выплатам семьям раненых и погибших бойцов. В октябре прошлого года власти региона приняли решение о единовременной выплате мобилизованным жителям Приморья в размере 150 тыс. руб.

Также власти края сообщили, что Приморье поставило в зону боевых действий около 500 беспилотных летательных аппаратов различного типа, в том числе более 100 дронов с тепловизорами. Кроме того поставлено 18 тыс. комплектов походной посуды, 12 тыс. пар обуви, 55 тыс. комплектов одежды, палатки, подавители беспилотных летательных аппаратов, тепловизионные прицелы, рации, радиостанции.

В сентябре прошлого года военный комиссар края Николай Тригубко заявил, что в Приморье поручено провести мобилизацию более 7,7 тыс. граждан. Доходы бюджета Приморского края на 2022 год составили 186 млрд руб., расходы — 202,4 млрд руб.

Алексей Чернышев, Владивосток

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