Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В КНДР заявили, что сочтут попытку сбить свою ракету со стороны США как объявление войны

КНДР будет считать попытку США сбить свою межконтинентальную ракету при испытательном запуске в Тихом океане объявлением войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции»,— сказала Ким Ё Чжон.

Она также заявила, что в случае расширения «демонстративных военных действий» со стороны США и Южной Кореи КНДР отрегирует на этом «каким-то средством». По ее словам, действия этих стран в отношении Северной Кории «дошли до недопустимого предела и идут по крайне безумному направлению». Ким Ё Чжон не уточнила, о каком именно средстве идет речь.

С начала 2023 года КНДР запустила три баллистические ракеты. 18 февраля страна запустила одну межконтинентальную баллистическую ракету, 20 февраля — еще две. Все они упали за пределами экономической зоны Японии. Из-за пусков Япония запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. 20 февраля Ким Ё Чжон заявила, что КНДР продолжит проводить запуски. 24 февраля в МИД КНДР заявили, что сочтут объявлением войны дальнейшие провокации со стороны США и игнорирование протестов северокорейской стороны.

О ситуации вокруг с пусками КНДР — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...