В КНДР заявили, что сочтут попытку сбить свою ракету со стороны США как объявление войны

КНДР будет считать попытку США сбить свою межконтинентальную ракету при испытательном запуске в Тихом океане объявлением войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции»,— сказала Ким Ё Чжон.

Она также заявила, что в случае расширения «демонстративных военных действий» со стороны США и Южной Кореи КНДР отрегирует на этом «каким-то средством». По ее словам, действия этих стран в отношении Северной Кории «дошли до недопустимого предела и идут по крайне безумному направлению». Ким Ё Чжон не уточнила, о каком именно средстве идет речь.

С начала 2023 года КНДР запустила три баллистические ракеты. 18 февраля страна запустила одну межконтинентальную баллистическую ракету, 20 февраля — еще две. Все они упали за пределами экономической зоны Японии. Из-за пусков Япония запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. 20 февраля Ким Ё Чжон заявила, что КНДР продолжит проводить запуски. 24 февраля в МИД КНДР заявили, что сочтут объявлением войны дальнейшие провокации со стороны США и игнорирование протестов северокорейской стороны.

О ситуации вокруг с пусками КНДР — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Олеся Павленко