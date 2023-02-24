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Коммерсантъ FM
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МИД КНДР предупредил, что провокации США могут счесть объявлением войны

Дальнейшие провокации в отношении КНДР со стороны США и игнорирование протестов северокорейской стороны может быть расценено как объявление войны. С таким заявлением выступил директор департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын, курирующий отношения с Соединенными Штатами. Текст его заявления распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Квон Чжон Гын осудил «находящееся под влиянием США и их сателлитов» заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались ракетные пуски КНДР. Представитель северокорейского МИДа назвал запуски «законным правом государства на самозащиту».

«Если СБ ООН поистине интересуется внесением вклада в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, то следует остро осуждать действия, обостряющие военную напряженность, как крупномасштабные совместные военные учения, которые проводят США и Южная Корея»,— подчеркнул он.

Подобные действия, отметил Квон Чжон Гын, ясно подтверждают, что Совет Безопасности ООН «превращается в инструмент США для нажима на КНДР».

С начала года КНДР провела три ракетных пуска. 18 февраля ею была запущена одна межконтинентальная баллистическая ракета, 20 февраля — две баллистические ракеты, они упали за пределами экономической зоны Японии. Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет и запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон ранее говорила, что республика продолжит запускать ракеты в Тихий океан при сохранении активности США на Корейском полуострове.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Милена Костерева

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