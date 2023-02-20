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Коммерсантъ FM
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КНДР продолжит запускать ракеты в Тихий океан

Сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, заявила, что Северная Корея продолжит запускать ракеты в Тихий океан при сохранении активности американских войск на Корейском полуострове. Она пообещала следить за действиями «врага» и нанести «сокрушительный ответ».

Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон

Фото: Ahn Young-joon / AP

Ким Ё Чжон

Фото: Ahn Young-joon / AP

«Частота использования нами Тихого океана в качестве полигона зависит от характера действий американских войск»,— говорится в заявлении Ким Ё Чжон, обнародованном после сегодняшнего пуска баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря (цитата по Hankyoreh).

Сегодня ночью Южная Корея и Япония зафиксировали несколько пусков баллистических ракет со стороны КНДР, которые упали в воду. В связи с инцидентом Южная Корея запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

Андрей Сапожников

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