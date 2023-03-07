Бывшего зампредседателя правления АБК «Держава» Тимура Назырова объявили в международный розыск

Бабушкинский суд Москвы арестовал заочно бывшего зампредседателя АКБ «Держава» Тимура Назырова за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ»), сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на суд и правоохранительные органы. Тимура Назырова также объявили в международный розыск, так как он скрылся от следствия.

«Назырову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции»,— сообщили в суде.

Детали уголовного дела не приводятся. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что дело расследует Следственное управление УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Акционерный коммерческий банк «Держава» зарегистрирован в 1994 году, его уставной капитал — 509 млн руб. Как пишут «РИА Новости», Тимур Назыров занимал должность зампредседателя правления банка как минимум до 2020 года.

Олеся Павленко