Сталин на вас будет

Бурятское республиканское отделение КПРФ в день 70-летия со дня смерти Иосифа Сталина объявило о создании одноименного общественного движения, целью которого станет «изучение идей и наследия великого деятеля». По словам коммунистов, желание войти в эту организацию уже изъявили некоторые историки и общественники. В федеральном руководстве Компартии «с интересом наблюдают» за инициативой бурятских товарищей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Решение о создании общественного движения «Сталин» было принято бурятскими коммунистами 5 марта в ходе круглого стола «Эпоха и личность», приуроченного к 70-й годовщине со дня смерти советского вождя. Как сообщается на сайте республиканской ячейки КПРФ, мероприятие посетили представители районных партийных комитетов Улан-Удэ, ветераны, а также молодежь, «преклоняющаяся перед памятью об эпохальной фигуре». Среди прочих на круглом столе выступил лидер бурятских коммунистов, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев.

Господин Мархаев рассказал “Ъ”, что общественное движение должно объединить людей, изучающих наследие Иосифа Сталина. При этом членство в КПРФ для участников новой организации не будет обязательным — присоединиться к движению смогут все желающие вне зависимости от политической принадлежности. «Желание войти в организацию уже изъявили некоторые историки и общественные деятели»,— сказал парламентарий, не уточнив, правда, о ком именно идет речь.

По словам Вячеслава Мархаева, инициатива бурятского республиканского комитета КПРФ не является чем-то беспрецедентным. Например, в соседней Иркутской области существует историко-культурное общество «Наш Сталин», которое с 2000 года работает на базе Октябрьского райкома КПРФ. «Однако оно не имеет юридической регистрации в качестве общественной организации»,— уточнил коммунист. Бурятским же товарищам поставлена задача оформить движение официально. Сроки этого процесса господин Мархаев назвать затруднился.

Отметим, что общественное движение с таким же названием уже есть в Дагестане — оно было зарегистрировано в 2001 году жителем Махачкалы Азерханом Пашаевым, который организовал у себя дома музей Сталина.

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил “Ъ”, что руководство Компартии не давало указаний по увековечиванию имени Иосифа Сталина таким образом, но с «интересом наблюдает» за инициативой бурятских товарищей. По словам парламентария, ее можно сравнить с другой низовой инициативой — массовой установкой памятников советскому лидеру. «Это происходит в рамках долговременной борьбы КПРФ за сохранение советского наследия. В начале 90-х патриотизм называли прибежищем негодяев, коммунистов — "красно-коричневыми", а ветеранов били дубинками. Но мы переломили это отношение, в том числе и к Сталину»,— заявил господин Обухов.

Отметим, что образ «вождя народов» активно использует не только КПРФ, но и ее «близнец» — партия «Коммунисты России» (сторонники Геннадия Зюганова считают ее «спойлером», чья главная задача — отнимать на выборах голоса у «настоящей» Компартии). Например, 5 марта она направила письмо в Министерство просвещения с предложением ввести в старших классах «сталинские часы» — три обязательных урока о личности советского руководителя. Как рассказал «РИА Новости» председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович, первый урок должен рассказывать о Сталине как о «верховном главнокомандующем Советской армии», второй должен быть посвящен его преобразованиям (коллективизации, индустриализации и проч.), а третий должен поведать школьникам об «архитекторе нового мирового порядка, сложившегося после Великой Отечественной войны». Аналогичное письмо «Коммунисты России» направили в Министерство образования и науки, предложив ввести «сталинские часы» еще и в вузах.

Влад Никифоров, Иркутск; Андрей Прах