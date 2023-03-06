Главные новости за 6 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани количество самозанятых в 2022 году выросло в два раза.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, продала французский шампанский дом Chateau d'Avize из-за сложностей работы во Франции.

Лишенного на три года статуса адвоката Михаила Беньяша (внесен в реестр иностранных агентов) признали виновным в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, обвиняемого в пяти эпизодах получения взятки, перевели под домашний арест.

Оперштаб назвал недостоверной информацию из соцсетей и мессенджеров о том, что в Краснодарском крае существует угроза ракетного авиаудара.

Мэр Керчи утверждает, что неизвестные звонят жителям города якобы от имени управляющих компаний и пугают их фейковыми сообщениями о необходимости найти бомбоубежище.

Краснодарский ТРЦ «Карнавал» на улице Буденного закроется до конца марта 2023 года. Он перестанет быть торговым центром: его переоборудуют под офисные помещения.

Средний чек на букет цветов в Краснодаре в преддверии Международного женского дня поднялся на 10–20%, выяснил «Ъ-Кубань». По словам опрошенных представителей цветочного рынка, больше всего выросла стоимость импортных цветов.

Компания семьи бывшего первого замглавы Сочи Руслана Ростовцева откроет магазин нового бренда одежды Yollo в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве.

Убыток футбольного клуба «Краснодар» в 2022 году составил 4,8 млрд руб. увеличившись за год в два раза.

Несколько улиц в Апшеронске оказались затоплены из-за обильных дождей. Так, жители ул. Железнодорожной жаловались, что выйти из дома практически невозможно, так как дорога «полностью ушла под воду».

В Адыгее направили в суд материалы уголовного дела, возбужденного по факту смерти подростка в ДТП, произошедшем в конце 2022 года.

В селе Витязево под Анапой начали сносить гостиничный комплекс, построенный на Благовещенской косе.

Два автомобиля провалились под асфальт на улице Переяславской в поселке Калинино в Краснодаре. Полицейские проводят проверку по факту обвала грунта.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что объем инвестиций в промышленность региона до 2028 года составит 35–37 млрд руб.

В Крыму снизилось количество беженцев из новых регионов России. В связи с этим в Джанкое закрыли пункт их временного размещения.

В Краснодаре заключили под стражу бывшего заместителя директора ЗАО «Кларисса» — застройщика одноименного недостроенного ЖК. Женщину подозревают в покушении на хищение прав на квартиры.

В Новороссийске ради съемок фильма «Ненормальный» демонтировали детскую площадку. Это вызвало возмущение части жильцов, которые вызвали на место полицию.

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