Начался снос незаконно построенного гостиничного комплекса в селе Витязево

Построенный на Благовещенской косе в селе Витязево гостиничный комплекс начали сносить. Видеозапись сноса зданий опубликовали в соцсетях.

Как утверждают очевидцы, рабочие уже снесли два корпуса высотой более пяти этажей. Сейчас они извлекают из обломков арматуру и готовят к вывозу на пункт приема металлолома.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», собственником участка под спорными объектами является администрация Анапы. В 2015 году право аренды земли на основании договора цессии перешло к Денису Шерстову. В 2017 году господин Шерстов и его компаньон, застройщик и экс-депутат Совета Анапы Евгений Янишогло заключили договор о строительстве на участке «спортивной базы-лагеря». Проект базы предусматривал возведение шести трехэтажных спальных корпусов и нескольких административно-хозяйственных построек.

Компаньоны обратились в мэрию за разрешением на строительство, но получили отказ, мотивированный тем, что участок был зарезервирован для создания природного парка «Анапская пересыпь». Партнеры обжаловали отказ в Анапском горсуде, который встал на сторону истцов и обязал администрацию выдать разрешение на строительство.

В 2019 году управлением муниципального контроля был проведен осмотр участка и установлено, что вместо трехэтажных зданий возведены пятиэтажные корпуса, имеются другие отклонения от схемы организации земельного участка. В марте 2020 года мэрия обратилась в Анапский горсуд с иском о признании строений самовольными, их сносе и демонтаже.

Тат Гаспарян

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