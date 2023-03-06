Убыток ФК «Краснодар» за 2022 год составил 4,8 млрд рублей

В сравнении с 2021 годом убыток ООО «Футбольный клуб "Краснодар"» за прошлый год вырос в два раза, до 4,8 млрд руб. Сведения об этом опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка клуба в 2022 году снизилась на 200 млн руб., до 3,1 млрд руб. «Прочие расходы» (трансфер, премии агентам и штрафы) увеличились практически в три раза — до 9 млрд руб.

Также увеличились за прошлый год управленческие доходы ФК «Краснодар» на 17 млн руб., до 125 млн руб. При этом расходы на оплату труда в клубе сократились на 1,1 млрд руб., до 2,6 млрд руб.

Поступления в ФК за 2022 год выросли в семь раз, до 12,6 млрд руб. За акции других предприятий клуб заплатил почти 10 млрд руб.

Тат Гаспарян

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