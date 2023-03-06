Компания семьи бывшего замглавы Сочи откроет магазин бренда Yollo в Москве

Компания семьи бывшего первого замглавы Сочи Руслана Ростовцева откроет магазин нового бренда одежды Yollo в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Развитием бренда занимается ООО «Пикник», которым владеет Борис Ростовцев, которого в СМИ называют отцом Романа Ростовцева. По данным издания, Yollo будет управлять Genesis Fashion Group. В компании заявили, что оператор бренда планирует открытие магазинов по всей России. Площадь первой торговой точки в «Москва Сити» составит 1,3 тыс. кв.м. В магазине представят женскую, мужскую и детскую линии одежды. Открытие запланировано на весну текущего года.

Руслан Ростовцев является владельцем акций ООО «Антрацит Трейд» (1% доли в уставном капитале), ООО «Техно-Бизнесгрупп» (50% доли в УК), учредителем ООО «Жилстройреконструкция» и ООО «Зубалово». Пост замглавы Сочи Господин Ростовцев занимал в течение полугода в 2005 году.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Пикник» было зарегистрировано в 2022 году в Москве. Розничная торговля одеждой является основным видом деятельности предприятия. Борису Ростовцеву принадлежит 100% доли в УК компании.

Анастасия Донскова

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