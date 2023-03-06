В Краснодаре две машины провалились под асфальт посреди улицы

В понедельник, 6 марта, два автомобиля провалились под асфальт на улице Переяславской в поселке Калинино в Краснодаре. Полицейские проводят по факту обвала грунта проверку, сообщил в Telegam-канале Артем Коноваленко, начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару.

Фото: Фото: УМВД России по городу Краснодару

В результате ЧП «в дорожную ловушку», как сообщает полиция, попали две машины. В ходе проверки сотрудники полиции оценят состояние дорожного полотна.

По результатам разбирательства правоохранители примут процессуальное решение, установив причины повреждения проезжей части.

Кроме того, будут приняты меры к должностным лицам, которые ответственны за содержание улицы Переяславской.

Тат Гаспарян

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