Бывшего краснодарского адвоката-иноагента Беньяша признали виновным в нападении на полицейских

Лишенного на три года статуса адвоката Михаила Беньяша (внесен в реестр иностранных агентов) признали виновным в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает сам господин Беньяш в своем Telegram-канале.

Напомним, по версии следствия в сентябре 2018 года Беньяш был задержан сотрудниками уголовного розыска. А позднее он был обвинен в том, что покусал полицейских. Суд первой инстанции оштрафовал экс-адвоката на 30 тыс. руб. Однако Краснодарский краевой суд отменил это решение. В апелляции приговор оставили в силе.

Сам Михаил Беньяш себя виновным не признает.

«Эмоций ровным счетом ноль. Только насмешливая брезгливость»,— отметил господин Беньяш в своем сообщении в Telegram-канале.

Напомним, в феврале этого года совет Адвокатской палаты Краснодарского края прекратил статус адвоката Михаила Беньяша. Ранее Минюст обвинил его в нарушении профессиональной этики из-за критических высказываний в адрес государственной власти, самого ведомства, а также руководства адвокатуры.

Кроме того, Первомайский районный суд отказал господину Беньяшу в аннулировании статуса иноагента. Минюст сослался на три эпизода получения им средств от правозащитных организаций, которые в настоящее время имеют статус иностранных агентов.

Олег Исаев

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