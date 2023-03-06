Власти Краснодарского края опровергли информацию об угрозе ракетных авиаударов по региону

Информация из соцсетей и мессенджеров о том, что в Краснодарском крае существует угроза ракетного авиаудара, является недостоверной. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Жители нескольких городов Кубани получили в социальных сетях и мессенджерах сообщения об угрозе ракетного авиаудара.

«Это — фейк! Ранее подобную недостоверную информацию распространяли в эфирах радиостанций, подвергшихся хакерской атаке. Аналогичные фейки рассылают и в приграничных регионах страны»,— говорится в сообщении.

Власти региона рекомендуют проверять подобную информацию на официальных ресурсах.

28 февраля хакеры по радио объявили воздушную тревогу в городах Кубани. Как заявили тогда в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, объявления о воздушной тревоге также являлись хакерской атакой.

Тат Гаспарян

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