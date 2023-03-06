Власти Крыма сообщили о снижении потока беженцев из новых регионов России

В Крыму снизилось количество беженцев из новых регионов России. В связи с этим в Джанкое закрыли пункт временного размещения беженцев, сообщили «Ъ» в Госсовете региона.

В ведомстве отметили, что продолжает работать пункт временного размещения в Армянске. В нем находится более 40 человек.

Ранее власти Крыма отмечали, что в регионе выдали российские паспорта около 13 тыс. жителей новых территорий. Более 64 тыс. переселенцам направили единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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