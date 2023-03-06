В Новороссийске ради съемок фильма демонтировали детскую площадку

В Новороссийске ради съемок фильма «Ненормальный» Глеба Орлова демонтировали детскую площадку, пишет « Новороссийский рабочий».

Фото: "Новороссийский рабочий"

По данным издания, двор объединяет шесть сталинских многоквартирных домов. Демонтаж новой детской площадки вызвал возмущение части жильцов, которые вызвали на место полицию. Выяснилось, что съемки фильма и разбор дворовой инфраструктуры происходят с согласия администрации Центрального района города. Согласно договору, после съемок создатели киноленты восстановят в прежнем виде детскую площадку, которая по сюжету фильма станет футбольным полем.

«Ненормальный» — российский драматический фильм режиссера Глеба Орлова о жизни мальчика с редкой болезнью, которого хотя бы ненадолго исцеляет музыка.

Наталья Решетняк

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