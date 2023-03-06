Улицы Апшеронска подтопило после сильного дождя

Некоторые улицы Апшеронска Краснодарского края оказались затоплены из-за обильных дождей. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители.

По словам жителей улицы Железнодорожная, в настоящий момент выйти из дома практически невозможно, так как улица «полностью ушла под воду». Кроме того, затопленными оказались улицы Есенина и Буденного.

Очевидцы рассказывают, что подтоплена также трасса в сторону Нефтегорска.

19 февраля в Краснодарском крае ливни спровоцировали разливы рек и оползни. В Горячем Ключе уровень воды в реке Псекупс поднялся в три раза, подтоплены придомовые территории и дороги. В Сочи из-за оползня разрушена трасса, а в селе Ольгинка сильный дождь подмыл опору моста.

Тат Гаспарян

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