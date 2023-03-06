ТРЦ «Карнавал» в Краснодаре закроет торговые площади до конца марта

Краснодарский ТРЦ «Карнавал» на улице Буденного закроется до конца марта 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в управляющей компании объекта «Капитал Сервис».

Фото: krasnd.yourroom.ru

Как уточняет источник, «Карнавал» переоборудуют под офисные помещения. Сейчас в павильонах идет работа по демонтажу торговых площадок.

В ТРЦ «Карнавал» находились магазины техники, ювелирных изделий и большой гипермаркет.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Капитал Сервис» зарегистрировано в 2008 году. Помимо ТРЦ «Карнавал» фирма является управляющей и для ТЦ «Московской» на Артюшкова. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор - Ольга Шпак. Бенефициар - Виктор Бударин.

Олег Исаев

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