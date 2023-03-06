В промышленность Крыма до 2028 года вложат 35 млрд рублей

Объем инвестиций в промышленность Крыма до 2028 года составит 35–37 млрд руб. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в Telegram.

«За счет финансовых вложений сейчас в судостроении идет процесс модернизации производственных мощностей, обновляется технологический парк»,— говорится в сообщении.

Глава Совета министров республики отметил, что в настоящее время в республике остро стоит вопрос необходимости импортозамещения продукции, оборудования и комплектующих. В то же время загрузка предприятий «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы», АО «КТБ "Судокомпозит"», ООО «Центр Судоремонта "Юг"» составляет 100%.

Инвестиции, поступление которых рассчитано до 2028 года, позволят увеличить объемы производства в Крыму в 2–2,5 раза по отношению к показателям прошлого года и повысить экспортный потенциал.

Анастасия Донскова

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