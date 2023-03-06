В Краснодаре арестовали экс-замдиректора застройщика ЖК «Кларисса» по делу о хищении квартир

В Краснодаре заключили под стражу бывшего заместителя директора ЗАО «Кларисса» - застройщика одноименного недостроенного ЖК. Женщину подозревают в покушении на хищение прав на квартиры, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2013-2015 годах 66-летняя женщина, являясь женой гендиректора ЗАО «Кларисса» и его заместителем, вместе с другими лицами изготовила подложные документы, подтверждающие ее права требования на 21 квартиру. Их и заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений она предоставила в суд. В итоге женщина незаконно приобрела права на имущество кредиторов организации в размере более 50 млн руб. При этом получить и распорядиться имуществом она не смогла, поскольку к тому времени у стройфирмы не было имущества и денег.

На женщину завели уголовное дело о покушении на мошенничество. Следователи арестовали несколько квартир и земельный участок, принадлежащие женщине и ее мужу. Теперь ее заключили под стражу.

15-этажный дом на Кубанской набережной ЗАО «Кларисса» начало строить еще в 2002 году. Однако за 20 лет его так и не сдали в эксплуатацию. В 2013 году предприятие признали банкротом по иску проектной организации «ТИЖГП "Краснодаргражданпроект"». В октябре 2022 объект и права аренды на два земельных участка оценили в 135,5 млн руб.

Экс-застройщик ЖК «Кларисса» включил своих аффилированных лиц в число кредиторов. Супруга бывшего застройщика пыталась с помощью подставных лиц приобрести права на квартиры в жилом комплексе и избежать включения их в имущество, подлежащее реализации при банкротстве застройщика. В феврале 2023 года об этом руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову сообщили дольщики. Было возбуждено уголовное дело.

На руководителя одноименной компании в суд также направили уголовное дело о мошенничестве, однако строительство с места не сдвинулось. В ноябре 2022 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил Фонд развития территорий принять решение по долгострою.

Татьяна Ручкина

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