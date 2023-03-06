В Керчи распространяются фейковые звонки якобы от УК с просьбой найти бомбоубежище

Жители Керчи начали получать звонки с неизвестных номеров с просьбой выяснить местонахождение бомбоубежищ. Глава города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале заявил, что звонки являются фейковыми.

«Управляющие компании не проводят никакой обзвон. Такие телефонные звонки осуществляются с целью вызвать панические настроения среди керчан. Призываю всех не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие», - отметил Святослав Брусаков.

3 марта подобные звонки начали распространяться в Севастополе. Жителям звонят с незнакомых номеров по мессенджеру Viber и представляются сотрудниками УК. Они заявляют, что обзванивают своих клиентов с просьбой самостоятельно выяснить местоположение ближайшего бомбоубежища, чтоб пересидеть в нем в случае атаки. Власти города оперативно опровергли достоверность информации.

Татьяна Ручкина

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