На Кубани количество самозанятых в 2022 году выросло в два раза

По итогам 2022 года в Краснодарском крае численность самозанятых граждан достигла 300 тыс. человек. Это почти вдвое больше, чем годом ранее (153,2 тыс. человек), сообщает пресс-служба Заксобрания Краснодарского края.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко также обратил внимание, что Краснодарский край стал четвертым в России среди всех регионов по численности занятых в МСП.

«Малый и средний бизнес играет важную роль в экономическом развитии региона. Реализация целей, обозначенных национальным проектом, ведет к улучшению условий для ведения бизнеса. Краснодарский край вносит существенный вклад в достижение показателя профильного национального проекта», – рассказал он на еженедельной депутатской планерке, посвященной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Согласно целям нацпроекта, к 2030 году численность занятых в малом и среднем бизнесе жителей страны должна достигнуть 25 млн человек. Краснодарский край к этому момент должен преодолеть отметку в 990 тыс. представителей МСП, зарегистрированных в регионе. При этом, Кубань уже перевыполнила план: только за 2022 год количество вовлеченных в малый и средний бизнес жителей выросло на 166 тыс. человек – до 1,1 млн граждан.

Тем не менее Юрий Бурлачко призвал проводить работу по популяризации услуг и возможностей фондов поддержки в Краснодарском крае, чтобы не останавливаться на достигнутом.

«Органами власти проводится большая работа. Но многое остается незамеченным. Причина тому – низкая информированность. Мы должны переломить эту ситуацию, обеспечить достаточное информационное сопровождение, чтобы привлекать в сферу малого и среднего предпринимательства как можно больше людей. Вплоть до циклов тематических телепрограмм об успехах молодых предпринимателей, воспользовавшихся мерами поддержки краевых фондов», – отметил господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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