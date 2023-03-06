Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди

Бывшему первому заместителю руководителя департамента строительства Кубани, вице-мэру Краснодара Кириллу Мавриди, подозреваемому во взяточничестве, смягчили меру пресечения. Из следственного изолятора (СИЗО) его отпустили под домашний арест до 13 июня 2023 года. Соответствующее постановление вынес суд апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

Согласно материалам дела, адвокат господина Мавриди — Ольга Шуравина — обжаловала решение Первомайского районного суда Краснодара от 23 декабря 2022 года, которым подзащитному был продлен срок содержания под стражей на шесть месяцев.

Кирилл Мавриди с октября 2019 года занимал должность первого замруководителя департамента строительства Краснодарского края. 27 октября 2021 года был назначен вице-мэром Краснодара. В администрации города он занимался вопросами закупок, инвестиций, развития частного предпринимательства.

По данным региональной прокуратуры, уголовное дело Кирилла Мавриди направлено в Первомайский суд 13 декабря прошлого года. Он обвиняется в совершении пяти преступлений по п. «в» ч. ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взяток в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и значительном размерах). Согласно обвинительному заключению, подсудимый, являясь сотрудником регионального депстроя, получил взятки от гендиректора подведомственного департаменту юрлица и руководителей коммерческих организаций, которые были подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам. Суммы взяток составляли от 100 до 500 тыс. руб. Взамен он должен был обеспечить им беспрепятственное согласование актов выполненных работ. В общей сложности, по данным прокуратуры, сумма полученных взяток составила 1,6 млн руб.

Наталья Решетняк

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